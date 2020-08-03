В Мордовии сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Днём 1 августа на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» был остановлен автомобиль марки «Шевроле-Нива». За рулем транспортного средства находился 57-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф