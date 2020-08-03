В Зубово-Полянском районе горела подстанция

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание подстанции.

Вечером 2 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Сосновка. На улице Школьной загорелась подстанция.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило подстанцию на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru