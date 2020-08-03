В Мордовии бывшего сотрудника исправительной колонии осудили за взяточничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого во взяточничестве.

Представителями следственных органов было установлено, что в декабре прошлого года бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии пронес и передал осужденному, отбывающему наказание за кражу, запрещенное к приобретению и хранению спортивное питание, получив за это денежное вознаграждение в размере 31 тыс. рублей. Также за взятку в размере 30 тыс. рублей осужденный пытался пронести для того же осужденного психотропное вещество, но был задержан правоохранителями.

Суд назначил преступнику наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 250 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru