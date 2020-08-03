В Саранске прошла акция «Дорожный патруль»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели акцию под названием «Дорожный патруль».

Основная задача указанного мероприятия заключалась в том, чтобы напомнить участникам дорожного движения о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

На самых оживленных участках дорог Саранска организаторы акции дали возможность водителям транспортных средств примерить специальные очки-тренажеры «Фатальное зрение», которые имитируют влияние алкоголя на поведение человека с помощью специальных линз, искажающих зрение. Участники эксперимента должны были пройти по прямой линии и вставить ключ в замок зажигания.

Также читайте о том, что в Лямбире сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада.

Источник: 13.мвд.рф