В Саранске прошла акция «Дорожный патруль»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели акцию под названием «Дорожный патруль».
Основная задача указанного мероприятия заключалась в том, чтобы напомнить участникам дорожного движения о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
На самых оживленных участках дорог Саранска организаторы акции дали возможность водителям транспортных средств примерить специальные очки-тренажеры «Фатальное зрение», которые имитируют влияние алкоголя на поведение человека с помощью специальных линз, искажающих зрение. Участники эксперимента должны были пройти по прямой линии и вставить ключ в замок зажигания.
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Источник: 13.мвд.рф