Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Большеберезниковского района

Сотрудники правоохранительных органов изъяли маковую солому у жителя Большеберезниковского района.

На днях стражами порядка в подъезде дома был задержан 48-летний безработный житель Большеберезниковского района, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята маковая солома массой 65,2 г. Выяснилось, что мужчина в ночное время суток собрал наркотик на чужом садовом участке для личного потребления.

Известно, что в 2017 году гражданин был судим за хранение наркотиков.

В отношении жителя Большеберезниковского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф