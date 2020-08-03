В Мордовии пойдет под суд житель Ульяновской области, ударивший ножом приятеля

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Ульяновской области, который ударил ножом своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае нынешнего года 40-летний житель Сенгелеевского района Ульяновской области на микроавтобусе направлялся в Москву на очередную двухнедельную вахту. Дорога проходила через Мордовию. В республике микроавтобус остановился в ночное время суток. В этот период 40-летний гражданин поссорился со своим 32-летним приятелем, который также ехал в Москву на работу. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу. Медики диагностировали у мужчины колото-резаную рану брюшной стенки с повреждением селезенки и печени.

Материалы уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф