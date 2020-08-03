В Саранске утонул мужчина

В Саранске утонул местный житель.

В районе н. п. Монастырское сотрудниками МРАСС и полиции из реки Карнай был извлечен труп гражданина 1964 года рождения.

В настоящее время проводится работа, направленная на установление обстоятельств гибели указанного мужчины. Не исключено, что гражданин утонул во время купания. Также несчастный случай мог произойти во время рыбалки.

Стоит отметить, что с начала нынешнего лета в Мордовии утонули 19 человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru