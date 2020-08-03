В Инсарском районе горело сено

В Инсарском районе пожарные ликвидировали возгорание сена.

Ранним утром 3 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Нижняя Вязера. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит сено.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил сено на площади 30 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru