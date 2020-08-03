Жители Саранска пожаловались мэру на рюмочную, работающую под видом магазина

На территории Саранска продолжается мониторинг предприятий потребительского рынка.

В период с 20 по 31 июля в Саранске было проверено 274 объекта: предприятия общественного питания, кальянные, фитнес-клубы, салоны красоты, торговые организации. За этот период было составлено 11 актов фиксации нарушений.

Мэр Саранска Пётр Тултаев рассказал о том, что поступают жалобы о несоблюдении установленных требований некоторыми предпринимателями, занимающимися продажей алкогольной продукции. По словам градоначальника, горожане жалуются на, что в формате рюмочной работает магазин «Березка», который находится на проспекте 50 лет Октября. Мэр распорядился проверить данную информацию.

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Источник: adm-saransk.ru