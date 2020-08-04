Житель Дубенок подозревается в краже имущества

В Дубенках сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже имущества.

Стражами порядка было установлено, что житель указанного населенного пункта 1958 года рождения на протяжении нескольких дней похищал со склада, который принадлежит индивидуальному предпринимателю и никем не охраняется, технику. Украденное имущество мужчина вывозил на строительной тачке. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Дубенок. Мужчина свою вину не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф