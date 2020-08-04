В Саранске в результате пожара пострадал 29-летний гражданин

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал 29-летний гражданин.

Днём 3 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 1-й Набережной. По указанному адресу вспыхнул огонь в двухэтажном жилом доме №80А. Огонь повредил постройку и имущество на площади 128 квадратных метров.

В результате данного пожара пострадал 29-летний гражданин. Пострадавший получил ожоги руки и ноги первой степени (5% тела).

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru