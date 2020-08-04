В Саранске 21-летний водитель иномарки сбил 78-летнего пенсионера

В Саранске 78-летний пенсионер попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло вечером 3 августа на территории Ленинского района города. Во дворе дома №48, расположенного по адресу – улица Ст. Разина, 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», во время движения задним ходом совершил наезд на 78-летнего пенсионера.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что с начала нынешнего года 21-летний автомобилист семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф