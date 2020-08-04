В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 3 августа. На улице Сущинского загорелся металлический гараж.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил металлический гараж на площади 18 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru