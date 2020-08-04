Житель Кочкуровского района фиктивно прописал в своем доме гражданина Таджикистана

В Кочкуровском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме гражданина Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце мая нынешнего года 35-летний житель села Новые Турдаки фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме гражданина Таджикистана 1985 года рождения. Последний в действительности проживает по другому адресу.

В отношении 35-летнего жителя села Новые Турдаки было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф