Мордовия получила финансовую поддержку

Министерство финансов России перечислило второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов.

Из указанных средств Мордовия получила около 279 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Размер дотации определялся с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Средства были направлены в те регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля с учетом предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста

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Источник: e-mordovia.ru