В Мордовии выросло число резидентов ТОСЭР «Рузаевка»

Реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Рузаевка» пополнился.

Льготный бизнес-статус получили компании «Фоксвудрус» и «Фаст-Сайд». Кроме того, департамент регионального развития минэкономразвития России сообщил об обновлении сведений, касающихся ещё одного резидента, которым является компания «Модуль».

Благодаря реализации рассматриваемых проектов в Рузаевке появится более 190 новых рабочих мест.

Компания «Фоксвудрус» создает посуду и аксессуары для кухни из ценных пород дерева. Общая стоимость проекта составляет 2,718 млн рублей. Будет создано более 40 рабочих мест.

Предприятие «Фаст-Сайд» планирует запустить производство декоративных панелей с тиснением из ДВП. Общая стоимость проекта равна 10 млн рублей. Работу получат не менее 24 человек.

Компания «Модуль» планирует организовать производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий. Также данная компания будет заниматься монтажом и ремонтом промышленного оборудования (машин), электрооборудования и обработкой металлических изделий. Общая стоимость проекта составляет 6,456 млн рублей. Будет создано более 125 рабочих мест.

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Источник: e-mordovia.ru