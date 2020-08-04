В Саранска стартует прием документов на участие дворов в программе благоустройства

Скоро стартует прием документов на включение дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» на 2021 год.

Предложение о включении дворовой территории в муниципальную программу подается представителем заинтересованных лиц по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

К предложению о включении дворовой территории в муниципальную программу прилагаются документы, заверенные представителем заинтересованных лиц.

Рассматриваемые предложения будут приниматься в период с 5 по 25 августа.

Рассмотрение и оценка предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу будет осуществляться общественной комиссией по обеспечению реализации упомянутого проекта.

Протокол заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке будет размещен на официальном сайте администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru