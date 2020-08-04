Полицейские разыскивают жителя Саранска, страдающего потерей памяти

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который страдает потерей памяти.

Непомнящий Александр Иванович 1961 года рождения, являющийся жителем Саранска, в конце мая прошлого года пропал без вести. В последний раз мужчина был замечен на улице Коваленко.

Известно, что разыскиваемый гражданин страдает потерей памяти и не ориентируется на местности.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф