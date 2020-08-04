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Полицейские разыскивают жителя Саранска, страдающего потерей памяти

Полицейские разыскивают жителя Саранска, страдающего потерей памяти

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который страдает потерей памяти.

Непомнящий Александр Иванович 1961 года рождения, являющийся жителем Саранска, в конце мая прошлого года пропал без вести. В последний раз мужчина был замечен на улице Коваленко.

Известно, что разыскиваемый гражданин страдает потерей памяти и не ориентируется на местности.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф