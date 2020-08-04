Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработной жительницы Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у местной жительницы.

В ночное время суток на территории Пролетарского района города стражами порядка была задержана 33-летняя безработная жительница Саранска, в ходе личного досмотра которой были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,42 г. Женщина сообщила, что приобрела запрещенное вещество в Пензенской области для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении горожанки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф