Три жителя Саранска пойдут под суд по обвинению в совершении грабежей

В Саранске суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых в совершении грабежей.

В конце мая нынешнего года 26-летний безработный житель Саранска и его 19-летний знакомый, имеющий судимость за грабеж, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в медицинских масках зашли в продуктовый магазин, расположенный в Пролетарском районе города, взяли со стеллажей по две бутылки водки и спрятали их под одеждой. Парней пытались остановить сотрудники торгового заведения, но им удалось скрыться.

Спустя месяц 26-летний парень вступил в преступный сговор с другим знакомым 20-летнего возраста. Старший участник преступления зашел в магазин и похитил упаковку пива. Молодой человек выбежал из торгового заведения с украденным. Его приятель удерживал дверь, чтобы работники магазина не смогли предпринять какие-либо действия.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф