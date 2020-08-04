Интернет-мошенники ограбили 38-летнего жителя Саранска

В Саранске местный житель был ограблен интернет-мошенниками.

Некоторое время назад 38-летний житель Саранска в одной из социальных сетей получил сообщение со страницы своей сестры, содержащее просьбу дать взаймы 4 тыс. рублей. Мужчина перевел деньги на указанный в сообщении счет через мобильное приложение банка.

Спустя некоторое время горожанин узнал, что аккаунт его сестры был взломан.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф