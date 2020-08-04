В июле мошенники ограбили более 110 жителей Мордовии

В июле нынешнего года более 110 жителей Мордовии стали жертвами мошенников.

Общая сумма украденных у пострадавших денежных средств составляет порядка 8,8 млн рублей.

В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков и сообщали о попытке кражи денег со счетов граждан, а затем под предлогом проведения операций по предотвращению противоправных действий узнавали персональные данные пострадавших.

Также мошенничество совершалось под предлогом заработка посредством электронных торгов.

Кроме того, были зафиксированы случаи мошенничества при покупке и продаже различных товаров.

Читайте также о том, что три жителя Саранска пойдут под суд по обвинению в совершении грабежей.

Источник: 13.мвд.рф