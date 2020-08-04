Житель Рузаевского района отправится в тюрьму за покупку и хранение наркотиков

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 48-летнего гражданина, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

Некоторое время назад 48-летний житель Рузаевского района приобрел гашиш массой более 76 г. Мужчина стал хранить запрещенное вещество в своей квартире без цели последующего сбыта.

В конце мая текущего года Рузаевский районный суд приговорил преступника к 3 годам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Также читайте о том, что три жителя Саранска пойдут под суд по обвинению в совершении грабежей.

Источник: prokrm.ru