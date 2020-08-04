В Ичалковском районе произошел пожар в жилом доме

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Происшествие произошло днём 3 августа в селе Рождественно. Огонь вспыхнул в жилом доме №58, расположенном по адресу – улица Красная Горка. Пламя повредило потолок в одной из комнат постройки на площади 1,5 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru