В Мордовии сотрудники исправительной колонии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

При выдаче посылки осужденному к 10 с половиной годам лишения свободы от жительницы Оренбургской области сотрудниками указанного исправительного учреждения были обнаружены и изъяты три мобильных телефона, шесть сим-карт и пара наушников, которые были спрятаны в жестяной банке.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Рузаевского района отправится в тюрьму за покупку и хранение наркотиков.

Источник: 13.fsin.su