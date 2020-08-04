В Атяшевском районе произошел масштабный пожар

В Атяшевском районе произошел крупный пожар.

Поздним вечером 3 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Батушево. На улице К. Маркса загорелись баня, жилой дом и надворные постройки.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил баню и надворные постройки на площади 214 квадратных метров. Кроме того, пламя повредило жилой дом на площади 50 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru