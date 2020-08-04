В одной из колоний Мордовии была организована выставка «Мои любимые книги»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии была организована выставка под названием «Мои любимые книги».

В рамках указанной выставки были продемонстрированы книги всех жанров. Расположился кусочек сказки «Белоснежка и семь гномов» в виде самодельных кукол, сделанных руками осужденных из подручных средств.

Выставка призвана повысить значимость духовно-нравственных и семейных ценностей у осужденных женщин и расширить их кругозор.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги.

Источник: 13.fsin.su