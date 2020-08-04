В Саранске были проведены совместные пожарно-тактические учения

В Саранске прошли совместные пожарно-тактические учения по эвакуации людей и тушению условного пожара на территории Центра обеспечения медицинской техникой и имуществом.

Легенда учений гласила, что в складском помещении происходило горение холодильной установки на площади 20 квадратных метров. Личный состав незамедлительно сообщил о возгорании в пожарно-спасательную службу. Были приняты меры по эвакуации людей, находящихся внутри здания.

Сотрудниками пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы два условных пострадавших в специальных спасательных устройствах.

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Источник: 13.mchs.gov.ru