В Ельниковском районе был задержан мужчина, подозреваемый в краже из дачного дома

В Ельниковском районе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в краже из дачного дома.

Стражами порядка было установлено, что 57-летний житель деревни Алексеевка, имеющий судимость, из дачного дома, расположенного на территории села Надеждино, похитил углошлифовальную машину и электродрель. Сумма похищенного имущества составила 3 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего гражданина.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф