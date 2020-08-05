В Саранске загорелся мусор в подвале дома

В Саранске произошло возгорание мусора в подвале дома.

Указанное происшествие произошло днём 4 августа на территории Ленинского района города. В подвале дома №22а, кор. 2, расположенного по адресу – улица Ульянова, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в подвале на площади 3 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ичалковском районе произошел пожар в жилом доме. В результате данного пожара никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru