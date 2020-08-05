В Ковылкинском районе ДТП унесло жизнь 58-летнего мужчины

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 4 августа на 17-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 58-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф