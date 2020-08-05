В Саранске в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка

В Саранске в результате съезда иномарки в кювет пострадала 19-летняя девушка.

Указанное ДТП произошло утром 4 августа на территории Октябрьского района города. На улице Московской 26-летний водитель автомобиля марки BMW не смог справиться с управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

Медицинская помощь понадобилась 19-летней пассажирке иномарки.

Известно, что водитель «Хонды» был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф