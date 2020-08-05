В Саранске столкнулись легковушка и трактор

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора.

Происшествие произошло утром 4 августа на улице Сущинского. По предварительной информации, 43-летний гражданин, управлявший трактором марки Hidromek, совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю марки «Лада-Калина», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 30-летнему водителю легковушки.

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Источник: гибдд.рф