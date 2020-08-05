В одном из исправительных учреждений Мордовии выбрали лучший отряд

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги конкурса под названием «Лучший отряд».

Указанный конкурс был направлен на укрепление режима и правопорядка в лечебном исправительном учреждении, формирование у осужденных уважительного отношения к нормам человеческого общежития, повышение образовательного и культурного уровня заключенных.

Отряды оценивались по следующим критериям: состояние дисциплины, участие осужденных в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, количество осужденных, представленных к условно-досрочному освобождению и переведенных в порядке поощрения в другие условия отбывания наказания.

По итогам конкурса лучшим был признан отряд №4. Второе место занял отряд №5. Третье место досталось отряду №1.

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Источник: 13.fsin.su