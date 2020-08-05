В Саранске стартовал прием предложений по благоустройству парка по улице Т. Бибиной

По итогам проводившегося в феврале нынешнего года рейтингового голосования по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в Саранске в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», победителем был признан парк по улице Т. Бибиной.

В период с 5 по 23 августа будут приниматься предложения по благоустройству указанной общественной территории.

Горожане могут высказать свои предложения, направив обращение в электронном виде на следующий адрес электронной почты: parktbibinoi@mail.ru. Также предложения можно направлять в письменном виде по следующему адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

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Источник: adm-saransk.ru