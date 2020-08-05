В Ардатове ведутся работы по благоустройству городского парка

В Ардатове полностью преобразится городской парк.

В парке был проведен демонтаж старых конструкций. Были вывезены лавочки, сняты фонари, разобрана сцена и помещение для продажи билетов, часть ограждений.

В углу парка, где была открытая сцена, расположится большая площадка для городских мероприятий. Её площадь будет увеличена в четыре раза. Для зрителей приобретут переносные лавочки.

Сам парк условно будет поделен на четыре зоны. В одной из них будут установлены качели-карусели для малышей до 7 лет. Другая зона предназначается для детей до 12 лет. Третья зона будет предусмотрена для подростков. Четвертая часть будет отдана под различные выставки.

В центре парка расположится цветочная клумба в форме фонтана. В оформлении будут использованы порядка 35 фонарей.

Стоимость проекта по благоустройству парка составляет 18 млн рублей. Работы должны завершиться до октября.

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Источник: e-mordovia.ru