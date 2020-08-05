Реконструированный тепличный комплекс по выращиванию роз в Кадошкино откроется в сентябре

Реконструкция тепличного комплекса компании «Мир цветов ТК» в Кадошкино подходит к завершению.

По итогам реализации проекта объем производства роз на этой площадке увеличится в два раза и составит 14,6 млн штук в год. Реконструкция теплиц позволит создать 40 новых рабочих мест.

На проектную мощность предприятие планирует выйти во втором квартале следующего года.

Стоит отметить, что в Мордовии розы выращиваются на площади, составляющей 18 га. В минувшем году республика произвела 40 млн штук роз.

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Источник: e-mordovia.ru