В Мордовии одна из организаций нарушила лесное законодательство

Прокуратура Кадошкинского района совместно со специалистами министерства лесного хозяйства Мордовии и лесничими ГКУ РМ «Ковылкинское территориальное лесничество» провела проверку соблюдения лесного законодательства в деятельности ООО «ГазОЙЛ».

В ходе указанной проверки было установлено, что лесной участок Пушкинского участкового лесничества ГКУ РМ «Ковылкинского территориального лесничества» площадью 74,9 га используется ООО «ГазОЙЛ» без права аренды.

Кроме того, по лесным участкам части квартала №132 Пушкинского участкового лесничества, права на которые ООО «ГазОЙЛ» не предоставлялись, был установлен забор, что нарушает права граждан на беспрепятственный доступ к лесным ресурсам.

В отношении ООО «ГазОЙЛ» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе был задержан мужчина, подозреваемый в краже из дачного дома.

Источник: prokrm.ru