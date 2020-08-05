Житель Саранска подозревается в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Стражами порядка было установлено, что 30-летний житель Саранска возле одного из магазинов города обнаружил банковскую карту, утерянную законным владельцем, с помощью которой в итоге приобрел топливо на АЗС.

Стражи порядка задержали горожанина и привлекли его к уголовной ответственности по статье о краже.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф