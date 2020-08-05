В Мордовии мошенник ограбил работницу птицефабрики

В Атяшевском районе местная жительница была ограблена неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 45-летней жительнице одного из населенных пунктов указанного района, которая работает на птицефабрике, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником службы безопасности. Незнакомец сообщил, что некие преступники пытаются получить доступ к лицевым счетам женщины, открытым в трех разных банках. Под предлогом проведения операции по пресечению противозаконного вмешательства пострадавшая продиктовала якобы работнику финансового учреждения данные своих банковских карт, включая CVC-коды и коды из смс-сообщений. После этого со счетов женщины были списаны денежные средства в сумме 266 тыс. рублей.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности мошенника.

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Источник: 13.мвд.рф