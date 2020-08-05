Сотрудники полиции изъяли марихуану у безработного жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у жителя Саранска.

В Лямбирском районе стражами порядка был задержан безработный житель Саранска 1976 года рождения, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята марихуана массой 18,63 г.

Мужчина сообщил, что самостоятельно собрал марихуану в одном из районов Саранска для личного потребления.

В отношении безработного горожанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф