В Мордовии главы нескольких фермерских хозяйств нарушили законодательство об охране труда

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об охране труда в деятельности пяти глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

В ходе проверки было установлено, что у работодателей отсутствовали локальные нормативные акты о создании системы управления охраной труда, а также не проводилась оценка профессиональных рисков работников.

Также работодатели не информировали работников об условиях и охране труда, о риске повреждения здоровья, о полагающихся им средствах индивидуальной защиты. Надлежащим образом не велись журналы вводного инструктажа и журналы инструктажа на рабочем месте. Не был организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты, а также выдачи направлений на предварительный и периодический медицинские осмотры.

Были выявлены и иные нарушения законодательства.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru