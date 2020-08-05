Житель Саранска, ударивший знакомого ножницами, отправится в тюрьму

В Саранске суд вынес приговор в отношении 29-летнего гражданина, который избил своего знакомого.

Вечером 29 декабря прошлого года 29-летний гражданин, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Гагарина, поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений преступник несколько раз ударил оппонента металлическими ножницами по различным частям тела.

Ленинский районный суд Саранска приговорил 29-летнего гражданина к 2 годам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным дела признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Также читайте о том, что в Мордовии главы нескольких фермерских хозяйств нарушили законодательство об охране труда.

Источник: prokrm.ru