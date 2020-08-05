Прокуратура Большеигнатовского района зафиксировала нарушения трудового законодательства

Прокуратура Большеигнатовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «8-ОЕ МАРТА», в ходе которой были выявлены нарушения.
В текущем году имели место более 40 фактов нарушения правил своевременной оплаты отпусков работникам указанной организации.
Кроме того, работникам, которые получили оплату отпуска с нарушением установленного законом срока, обществом не была выплачена полагающаяся компенсация.
Директору ООО «8-ОЕ МАРТА» было внесено представление об устранении нарушений закона.
После вмешательства прокуратуры работники предприятия получили все причитающиеся им выплаты за нарушение установленного срока оплаты отпусков.
В отношении главного бухгалтера общества было возбуждено дело об административном правонарушении.
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Источник: prokrm.ru