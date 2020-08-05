Прокуратура Большеигнатовского района зафиксировала нарушения трудового законодательства

Прокуратура Большеигнатовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «8-ОЕ МАРТА», в ходе которой были выявлены нарушения.

В текущем году имели место более 40 фактов нарушения правил своевременной оплаты отпусков работникам указанной организации.

Кроме того, работникам, которые получили оплату отпуска с нарушением установленного законом срока, обществом не была выплачена полагающаяся компенсация.

Директору ООО «8-ОЕ МАРТА» было внесено представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры работники предприятия получили все причитающиеся им выплаты за нарушение установленного срока оплаты отпусков.

В отношении главного бухгалтера общества было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru