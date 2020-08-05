В Саранске продлили ограничение движения транспортных средств по улице Коваленко

В Саранске было продлено ограничение движения транспортных средств по улице Коваленко.

По причине проведения работ по ремонту автомобильной дороги продлевается ограничение движения транспортных средства на участке, пролегающем от проспекта 60 лет Октября до многоквартирного дома №53а по улице Коваленко.

Рассматриваемое ограничение будет действовать до 23:00 8 августа.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Мордовии ремонтируется дорога между населенными пунктами Большое Игнатово и Атяшево. Работы завершатся до конца октября.

Источник: adm-saransk.ru