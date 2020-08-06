Стоимость жилья в Мордовии сравнили с ценами в других регионах ПФО

Стоимость недвижимости в Мордовии сравнили с ценами на жилье в других регионах Приволжского федерального округа.

В Мордовии в настоящее время средняя стоимость одного квадратного метра жилья составляет примерно 41 тыс. рублей на вторичном рынке. Приобрести квадратный метр в новостройке жители республики могут за 42,5 тыс. рублей.

Самое дорогие жилье в ПФО имеет место в Татарстане. В данном регионе стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 73,4 тыс. рублей. На первичном рынке этот показатель равен 70,9 тыс. рублей.

Самая низкая стоимость жилья в ПФО в настоящее время наблюдается в Оренбургской области и Марий Эл. В Оренбургской области один квадратный метр в новостройке стоит 40,7 тыс. рублей. На вторичном рынке недвижимости Марий Эл за квадратный метр нужно заплатить 38,4 тыс. рублей.

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Источник: mordovmedia.ru