В Мордовии на 10 тысяч человек приходится 53 врача

В Мордовии в настоящее время на одного врача приходится более 180 пациентов.

В общей сложности в Мордовии насчитывается 4222 врача.

На 10 тыс. жителей республики приходится 53 врача.

В настоящее время на территории Мордовии функционируют 32 медицинские организации. В данных учреждениях оборудовано 6228 коек.

Стоит отметить, что рассматриваемые показатели актуальны для положения дел, имеющего место в здравоохранительной сфере региона в 2019 году.

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Источник: mordovmedia.ru