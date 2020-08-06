Жители Мордовии получают самую маленькую зарплату в Приволжском федеральном округе

Доходы жителей Мордовии остаются самыми маленькими в Приволжском федеральном округе.

В настоящее время в республике средний размер заработной платы, по данным службы статистики Удмуртии, составляет 29,5 тыс. рублей.

Самые большие зарплаты в ПФО были зафиксированы в Пермском крае. В среднем местные жители ежемесячно зарабатывают 39,6 тыс. рублей.

Также в лидеры по размеру зарплаты среди регионов ПФО попали Татарстан, Самарская область, Башкортостан и Нижегородская область.

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Источник: mordovmedia.ru