В Мордовии состоялся брифинг по вопросам оборота гражданского оружия

В пресс-центре МВД по Мордовии прошел брифинг по вопросам оборота гражданского оружия.

В ходе указанного мероприятия было отмечено, что в настоящее время на территории республики проводится профилактическая акция «Оружие 2020». В рамках данной акции жители Мордовии могут сдавать незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в любое подразделение органов внутренних дел или Росгвардии. Для принятия оружия в территориальных органах МВД были созданы оценочные комиссии, которые определяют его техническое состояние и проверяют по имеющимся криминалистическим учетам.

В нынешнем году в Мордовии было изъято из незаконного оборота более 50 единиц огнестрельного оружия, около 10 ручных гранат и более 5 тыс. патронов к различному стрелковому оружию.

За добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ полагается вознаграждение. К примеру, за выдачу винтовки, карабина, пистолета или револьвера размер вознаграждения составляет 4 тыс. рублей, охотничьего пневматического или гладкоствольного оружия - 3 тыс. рублей, гражданского оружия самообороны – 1,5 тыс. рублей, сигнального оружия –1 тыс. рублей. В текущем году жителями Мордовии было добровольно сдано 10 единиц оружия, 1 ручная граната, а также 59 патронов различных калибров.

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Источник: 13.мвд.рф