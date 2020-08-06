Мошенники оставили 20-летнего жителя Саранска без интимных утех и денег

В Саранске неизвестные мошенники ограбили 20-летнего местного жителя.

Некоторое время назад 20-летний житель Саранска на одном из сайтов обнаружил объявление о предоставлении услуг интимного характера. Молодой человек позвонил по телефонному номеру, указанному в данной публикации. Затем парень, договорившись с неизвестной девушкой о предстоящем процессе оказания упомянутых услуг, подъехал к банкомату и перевел на указанный незнакомкой банковский счет денежные средства в сумме 7,5 тыс. рублей.

Эта сумма включала в себя не только оплату за планировавшееся интимное событие, но и страховку, которую молодому человеку обещали вернуть. Затем девушка позвонила парню и сообщила, что из-за сбоя платеж не прошел, а после этого передала трубку якобы некоему менеджеру. Последний попросил перечислить ещё 7 тыс. рублей, дабы операция завершилась. Парень перевел деньги. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф